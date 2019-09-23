Başer beldeleri gezdi

Gezisine Sırçalı Belediyesi’nden başlayan Başer, burada vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Belediye tarafından yapılan hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Başer, Yamaçlı beldesine geçerek, Belediye tarafından düzenlenen ilköğretim şenlik programına katıldı. Yamaçlı beldesinde devlet desteği ile kurulan lisanslı silo tesislerini gezdi. Ovakent Belediyesini ziyaret eden Başer, Belediye Başkanı Yusuf Büyük’ten yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Başer, son olarak Boğazlıyan ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile görüşüp, ilçe esnafını ziyaret etti. Başer, kısa bir süre önce bakım ve yenilenmesi için ödenek çıkartarak yeni bir yüze kavuşmasını sağlanan Boğazlıyan Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan çalışmaları hakkında bilgi alan Başer, Belediye Hizmet binasında köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.