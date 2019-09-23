Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100237
ALTIN
280.080
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1419
EURO
6.3129

Başer beldeleri gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent, Yamaçlı ve Sırçalı beldelerini gezip, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

Başer beldeleri gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent, Yamaçlı ve Sırçalı beldelerini gezip, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Başer beldeleri gezdi

Gezisine Sırçalı Belediyesi’nden başlayan Başer, burada vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Belediye tarafından yapılan hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Başer, Yamaçlı beldesine geçerek, Belediye tarafından düzenlenen ilköğretim şenlik programına katıldı. Yamaçlı beldesinde devlet desteği ile kurulan lisanslı silo tesislerini gezdi. Ovakent Belediyesini ziyaret eden Başer, Belediye Başkanı Yusuf Büyük’ten yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Başer, son olarak Boğazlıyan ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile görüşüp, ilçe esnafını ziyaret etti. Başer, kısa bir süre önce bakım ve yenilenmesi için ödenek çıkartarak yeni bir yüze kavuşmasını sağlanan Boğazlıyan Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan çalışmaları hakkında bilgi alan Başer, Belediye Hizmet binasında köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LiSTE iLE ALIMA TEPKi
LiSTE iLE ALIMA TEPKi
Mecliste hatırlatma yaptı
Mecliste hatırlatma yaptı
Maden işçilerinin yanındayız
Maden işçilerinin yanındayız
Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi
Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi
MHP’den kurum ziyaretleri
MHP’den kurum ziyaretleri
Faturaları Meclise Taşıdı
Faturaları Meclise Taşıdı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim