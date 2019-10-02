Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103877
ALTIN
272.199
DOLAR
5.7178
STERLİN
7.0338
EURO
6.2489

Başer bakan ile görüştü

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kendisine iletilen konularla ilgili bakanlık düzeyindeki temaslarını sürdürüyor.

Başer bakan ile görüştü

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kendisine iletilen konularla ilgili bakanlık düzeyindeki temaslarını sürdürüyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Başer bakan ile görüştü

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ederek, Yozgat’ın altyapıya yönelik sorunlarını iletip, destek talebinde bulunan Milletvekili Başer, ardından Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile bir araya geldi. Milletvekili Başer son olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, Bozok Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere il, ilçe ve Beldelerin talep ve projeleriyle ilgili görüşmede bulundu. Milletvekili Başer, ‘’İlimizin sorunlarını, köyleri, beldeleri, ilçeleri gezip, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, il, ilçe, belde yöneticileriyle, belediye başkanlarımızla görüşerek tespit ediyoruz. Mahallinde çözülebilecekleri, mahalli idarelere iletiyor, Ankara’da bakanlık veya genel müdürlük düzeyinde çözümlenebilecek, onları ilgilendiren konuları da ilgililerine iletmek, anlatmak suretiyle çözüm bulma gayreti içerisindeyiz’ dedi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedef Bakana Sordu
Sedef Bakana Sordu
Merkeze Cankurtaran atandı
Merkeze Cankurtaran atandı
Anadolu yoksullaşıyor
Anadolu yoksullaşıyor
Bozdağ ilçeleri geziyor
Bozdağ ilçeleri geziyor
Kaleyi sağlama aldı
Kaleyi sağlama aldı
Vefalı ziyaret
Vefalı ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim