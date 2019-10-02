Başer bakan ile görüştü

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ederek, Yozgat’ın altyapıya yönelik sorunlarını iletip, destek talebinde bulunan Milletvekili Başer, ardından Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile bir araya geldi. Milletvekili Başer son olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, Bozok Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere il, ilçe ve Beldelerin talep ve projeleriyle ilgili görüşmede bulundu. Milletvekili Başer, ‘’İlimizin sorunlarını, köyleri, beldeleri, ilçeleri gezip, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, il, ilçe, belde yöneticileriyle, belediye başkanlarımızla görüşerek tespit ediyoruz. Mahallinde çözülebilecekleri, mahalli idarelere iletiyor, Ankara’da bakanlık veya genel müdürlük düzeyinde çözümlenebilecek, onları ilgilendiren konuları da ilgililerine iletmek, anlatmak suretiyle çözüm bulma gayreti içerisindeyiz’ dedi.

