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Başer, Avrupa’daki Türklere seslendi

Yozgat Milletvekili Başer, Avrupa’da yaşayan Türklere önemli mesajlar verdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:33
Başer, Avrupa’daki Türklere seslendi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, uzaktan bağlantı iletişim programı Skype üzerinden Avrupa’daki Türklerle buluştu. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında siyasi faaliyetlerin askıya alındığı bir dönemde Milletvekili Yusuf Başer, sosyal medya bağlantıları üzerinden siyasi çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uzaktan iletişim bağlantı programları üzerinden partisinin merkez ilçe ve ilçe Başkanları ile Kadın Kolları Başkanı ve kadın Kolları ilçe Başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapan Başer, bu kez Facebook üzerinden Avrupa’daki Türklere bir araya geldi. Yapımcılığını ve moderatörlüğünü Ramazan Aktaş’ın yaptığı  ‘Tekellüm Vakti’ programına canlı yayın konuğu olarak katılan Milletvekili Başer, Türkiye’de uygulanan Korona virüsle mücadele tedbirleri, darbe tartışmaları ve Ak Partinin Türkiye’de ve Yozgat’taki icraatları hakkındaki sorularına cevaplar verdi. Başer, “Dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgınıyla mücadelede gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında ölüme terk edildiği, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde, Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir” dedi.

Dünün Hasta Adamı olarak dudak bükülen Türkiye’nin bugün Amerika dahil 87 ülkeye Sağlık malzemesi yardımı yaptığını vurgulayan Başer, Türkiye’nin büyük ve muktedir ülke olduğunu dünyanın dört tarafındaki Türk vatandaşlarına sahip çıktığını belirterek bu büyük başarıda Türkiye’ye çağ atlatan, özgüven kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti ve liderliğinin büyük katkısı olduğunu belirtti. ‘Avrupa ve yurtdışında yaşayan Türklere mesajınız var mıdır?’ sorusuna da cevap veren Milletvekili Başer “Kardeşlerimin örf ve adetlerine, dinine, değerlerine bağlı kalarak Türkiye ile de bağlarını koparmadan mutlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum. Türkiye ile gurur duysunlar. Artık muktedir bir Türkiye var. Nerede bir Türk var onun derdiyle hemhal olan Türkiye var. Güçlü bir Türkiye var. Avrupa’da ve dünyanın dört tarafında yaşayan Türk kardeşlerimizle birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü etrafında bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Başer. Avrupa. Türkler.
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