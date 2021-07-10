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Başer; AK Parti’den bir reform daha

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ‘’AK Partimiz kurulduğu 2002 yılından bugüne kadar başta adaleti tesis etmek, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak ve vesayet odaklarını sonlandırmak için mücadele etmiştir. Bugünkü kanunda bunun güzel bir yansımasıdır” dedi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:09
Başer; AK Parti’den bir reform daha

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine, AK Parti Grubu adına Meclis Genel Kurulunda konuşan Milletvekili Başer, “Kadim dönemlerden beri insan hayatının ve toplumsal düzenin temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Sıkça ifade edildiği gibi kanun başkadır, hukuk başkadır, adalet başkadır. Biz sadece kendimiz için değil milletimiz için ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşuyoruz. Bunun içindir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimize hizmet için yola çıkan partimiz iki ana hedef belirlemiştir: “Adalet ve Kalkınma” AK Partimiz kurulduğu 2002 yılından bugüne kadar başta adaleti tesis etmek, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak ve vesayet odaklarını sonlandırmak için mücadele etmiştir. AK Partimizin adının başına adalet kelimesini getirmemiz sıradan bir tercih değildir” şeklinde konuştu. 19 yıllık iktidarımızda bu ülkede başarılması hayal gibi gözüken pek çok reformu hayata geçirdik diyen Başer, İktidara geldiğimiz günden beri hep bu ideal uğrunda mücadele ettik, Mücadelemize aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Adaletin tecellisi ve tesisi için anayasanın değişmesinden temel kanunların yenilenmesine, yargı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesinden adliye binalarının modernleştirilmesine, istinaf mahkemelerinin kuruluşundan arabuluculuk sistemine, Tutukluluktan ifade özgürlüğüne, savunma hakkından adalete erişime, adli tıptan bilirkişiliğe, lekelenmeme hakkına varıncaya kadar her alanda tarihi reformlara imza attık” ifadelerini kullandı. İşte bugün üzerinde konuştuğumuz kanun teklifimiz de hukuk devletimiz ve adalet sistemimiz adına ileri bir adımdır diyen Başer, “Kamuoyunda 4. Yargı paketi olarak bilinen ve Genel Kurulda Perşembe günü kabul edilen kanun teklifimizle Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları eylem planı kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Kimden, ne surette gelirse gelsin kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. 
Bu Kanun Teklifimizle; Kadına yönelik şiddetle daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının ‘boşanılan eşe karşı işlenmesini nitelikli hal olarak’ düzenlenmesi suretiyle bu suçların cezai müeyyideleri önemli derecede artırılmaktadır. Kişi hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla, Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı “dikey itiraz usulü” getirilmekte ve bu kararların Asliye Ceza Mahkemesi tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

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Başer; AK Parti’den Bir Reform Daha
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