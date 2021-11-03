Başer, 19 yılı değerlendirdi

Başer, ‘’Yüce milletimiz 3 Kasım seçimleriyle, çözüm üretemeyen, Türkiye’nin potansiyelini ve dünyadaki değişimi fark edemeyen, dünya ve Türkiye gerçeklerinin gerisinde kalan siyaset anlayışına son vermiştir’’ dedi. Başer, Türkiye’nin, adeta karanlık bir tünelden aydınlığa doğru yol almaya başladığını belirterek, koalisyon dönemlerine, istikrarsızlığa, güvensizliğe, millet tarafından son verildiğini bildirdi. Başer yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’3 Kasım 2002 değişimin, gelişimin ve kalkınmanın miladıdır. 19 yıldır millete efendi olan değil, hizmetkar olan, özünü milletten olan partimiz, iktidara geldiği günden bu yana insana odaklı bir Türkiye hedeflemiş ve misyon edinmiştir. Durmak bilmeyen azmimiz ve gönülleri fethetmek sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta, AK Parti olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmayı gaye edindik. İktidar oluşundan bugüne milletin desteğini arkasına alarak karanlıkları aydınlığa çeviren ve aydınlık geleceğin teminatı olan AK Partimiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde 19 yılı, milletimiz ile birlikte geride bırakmıştır’’ ifadelerini kullandı. Başer, AK Partinin bu ülkede her bir vatandaşın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatı olduğunun altını çizdi. Başer, ‘’AK Parti’yle yola çıkanların niyeti, hedefi mevki ve makam değil sadece milletin değerleri, milletin hedefleridir. Sadece kendimiz, davamız için değil, tüm İslam coğrafyası için mücadele etmemiz, gece gündüz çalışmamız gerekiyor. 2023’ler, 2053’ler, 2071’ler için hiç durmadan yolumuza devam etmek boyumuzun borcudur. Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.