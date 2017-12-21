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Başbuğ unutulmadı

YOZGAT Milletvekili, Ülkücülerin ‘Başbuğu’ Alparslan Türkeş, doğumunun yüzüncü yılı anısına açılan 100 fotoğrafından oluşan ‘Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş’ konulu fotoğraf sergisi ile anılıyor.

Başbuğ unutulmadı

YOZGAT Milletvekili, Ülkücülerin ‘Başbuğu’ Alparslan Türkeş, doğumunun yüzüncü yılı anısına açılan 100 fotoğrafından oluşan ‘Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş’ konulu fotoğraf sergisi ile anılıyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Başbuğ unutulmadı

Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, Başbuğ Alparslan Türkeş’i unutmalarının mümkün olmadığını, sadece belirli günlerde değil, teşkilat olarak verdikleri eğitimlerde, etkinliklerde de saygıyla andıklarını söyledi. Küçükduman, “Başbuğumuz özel bir insan olduğunu, fotoğraflarına baktığınızda da görmekteyiz. Duygulu, insanı seven, vatansever Başbuğumuzu ve doğum günlerini hiçbir zaman unutmayacağız. 100’üncü doğum yıldönümü nedeniyle 100 fotoğrafının yer aldığı sergimiz bugün akşama kadar açık kalacaktır. Sergimizde, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in hayatını anlatan fotoğraflar bulunmaktadır’’ dedi.
Doğumunun 100’üncü yılında Alpaslan Türkeş konulu fotoğraf sergisi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda ilgiyle geziliyor.
 

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