Başbuğ anıldı

MHP İlçe Başkanı Irgatoğlu, ülkücü hareketin ve MHP’nin Kurucusu Alparslan Türkeş’i rahmetle andığını belirtti. Başbuğ’un büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanı olduğunu belirten Irgatoğlu, “Başbuğumuza duyduğumuz bağlılık ve sadakat hiç eksilmemiştir. Bilinmelidir ki, Başbuğumuz 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir” dedi. Irgatoğlu, Alparslan Türkeş’in inancın, iddianın ve manevi bağlanışın, karşılaşılan sorunları bertaraf etmede en etkili yol olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere ve bir yığın engellemelere kulak asmamıştır. Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecektir” şeklinde konuştu.

