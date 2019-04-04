Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94441
ALTIN
233.365
DOLAR
5.6094
STERLİN
7.4000
EURO
6.3076

Başbuğ anıldı

YOZGAT eski Milletvekili, MHP’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefat yıl dönümünde andı.

Başbuğ anıldı

YOZGAT eski Milletvekili, MHP’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefat yıl dönümünde andı.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
11 Okunma
Başbuğ anıldı

MHP İlçe Başkanı Irgatoğlu, ülkücü hareketin ve MHP’nin Kurucusu Alparslan Türkeş’i rahmetle andığını belirtti. Başbuğ’un büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanı olduğunu belirten Irgatoğlu, “Başbuğumuza duyduğumuz bağlılık ve sadakat hiç eksilmemiştir. Bilinmelidir ki, Başbuğumuz 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir” dedi. Irgatoğlu,  Alparslan Türkeş’in inancın, iddianın ve manevi bağlanışın, karşılaşılan sorunları bertaraf etmede en etkili yol olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere ve bir yığın engellemelere kulak asmamıştır. Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecektir” şeklinde konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tahta sandalyeye oturdu
Tahta sandalyeye oturdu
BELDE BAŞKANLARI BELLi OLDU
BELDE BAŞKANLARI BELLi OLDU
Açıkel mazbatasını aldı
Açıkel mazbatasını aldı
Mecliste tablo değişti
Mecliste tablo değişti
Karadavut veda etti
Karadavut veda etti
Karakurt vefat etti
Karakurt vefat etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim