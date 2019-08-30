Bakanlık kadro tahsis etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il ve ilçelerin doktor açığını giderecek, değişik branşlarda 122 tane doktorun kadro tahsisinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Kadrolara atamaların en kısa zamanda gerçekleşeceğini bildiren Milletvekili Başer,

“Yozgat’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

