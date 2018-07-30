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Bakanlara Yozgat’ı sordu

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın sorunları ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik nelerin yapılabileceğini sorup, ilgili bakanlardan yanıt talebinde bulundu.

Bakanlara Yozgat’ı sordu

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın sorunları ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik nelerin yapılabileceğini sorup, ilgili bakanlardan yanıt talebinde bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Bakanlara Yozgat’ı sordu

Kendisinin de eski bir sporcu olduğunu hatırlatan Keven, TBMM Başkanlığı’na sunduğu ilk soru önergesini Spor Bakanına yöneltti. Keven, ‘Yozgat Çamlığı'nda ülke sporcularına yönelik Kamp ve Eğitim Merkezi yapmayı düşünüyor musunuz?’ sorusuyla birlikte, Spor Bakanından, ‘Çekerek Süreyyabey Barajı'nı su sporlarına yönelik kullanmayı düşünüyor musunuz?’ sorusuna da yanıt istedi. Keven, inşa edilecek bir Su Sporları Gençlik Merkezi sayesinde, spor müsabakalarının Çekerek ilçesinde yapılabileceğinin altını çizdi.

Keven, Yozgat’ta bulunan termal su yataklarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi, termal turizmin canlandırması, Kazankaya Kanyonu, Tavium Antik Hitit Şehri, Kerkenes Harabeleri gibi turizm bölgelerinde günübirlik tesis yapılarak, Yozgat turizm konusunda bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TARIMA YAKIN TAKİP

Keven, Yozgat çiftçisinin başlıca sorunlarından olan nohut ve mercimek fiyatlarındaki fiyat düşüşünü engelleme, durumu iyileştirmesine yönelik bakanlığın ne yapmayı düşündüğünü sordu. Keven, ayrıca Yozgat il genelindeki karayollarında yürütülen çalışmaların akıbeti hakkında da bilgi istedi. Keven, “Yozgat ile ilgili bütün sorunları 1 Ekim tarihinde Meclis tekrar açıldığında da ülke ve Meclis gündemine taşımaya devam edeceğim. Ayrıca bu soru önergelerime verilecek cevapları da kamuoyuyla anında paylaşacağım. Artık Yozgatlı sahipsiz değil” dedi.

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