Bakanlar ilçeleri gezdi

Bakan Gül, Sivas dönüşünde önce Sorgun ilçesine oradan da Sarıkaya’ya geçerek AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarın seçildiğini belirten Bakanı Gül, "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar" dedi.

Gül, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur için destek istedi. Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da ziyaretlerinden dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

DÖNMEZ’İN ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Çekerek ve Sorgun ilçelerini ziyaret edip, Yozgat Valisi Kadir Çakır’dan brifing aldı. Dönmez, Sorgun ilçesinde bakanlığı ile ilgili incelemelerde de bulundu. Yeni Çeltek Kömür işletmesini ziyaret eden Bakan Dönmez, burada kömür üretimi hakkında bilgi aldı. Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Dönmez, Bakanlık olarak özellikle son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi. Dönmez, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 biriminin dışarıdan ithal edildiğini anlattı. Bakan Dönmez, daha sonra Yozgat’a geldi, AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez'e Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da eşlik etti.

