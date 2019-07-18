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Bakan Gül incelemelerde bulundu

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Sorgun ilçesindeki toprağa verilen Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz’ün cenazesine katıldıktan sonra, Yozgat’ta bakanlığı ile ilgili bir dizi incelemelerde bulundu.

Bakan Gül incelemelerde bulundu

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Sorgun ilçesindeki toprağa verilen Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz’ün cenazesine katıldıktan sonra, Yozgat’ta bakanlığı ile ilgili bir dizi incelemelerde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Bakan Gül incelemelerde bulundu

Bakan Gül, Yozgat Valisi Kadir Çakır ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat il teşkilatı ve Yozgat Adliyesi’ni ziyaret edip, bilgi aldı. Bakan gül, iki çocuğun terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması ile hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Bakan Gül, ‘Terörün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarması bakımından terör örgütünün ne kadar vahşice, ne kadar insanlık dışı, eli kanlı olduğunu gösteren bir hadisedir’ dedi. Bakan Gül, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, ‘Türkiye'nin anayasasını, hukukunu, demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenlerle hukuk çerçevesinde mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiyi korumak adına meydanlarda nöbetteyken Türk yargısı da adliye koridorlarında demokrasi nöbetini tutmuştur’ ifadelerini kullandı. 

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