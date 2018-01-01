Bakan Bozdağ, istişare yaptı

Burada bazı belediye başkanları ile bir araya gelen Bozdağ, Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan istişare toplantısında, Güneş Enerjisi Sistemleri konusu da gündeme geldi.

Yozgat’ta sistemin kurulum çalışmalarının yaygınlaştığının altı çizildi. Bakan Bozdağ, daha sonra Akdağmadeni ilçesine geçerek, cenazeye katılıp, başsağlığı dileğinde bulundu.