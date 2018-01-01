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Bakan Bozdağ, istişare yaptı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, yılın son gününde Yozgat’a geldi. Akdağmadeni ilçesinde tanıdığı bir ailenin cenazesine katılmak üzere gelen Bakan Bozdağ, Nohutlu Tepe’de bulunan Yozgat Belediyesi Sosyal tesislerinde bir süre dinlendi.

Bakan Bozdağ, istişare yaptı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, yılın son gününde Yozgat’a geldi. Akdağmadeni ilçesinde tanıdığı bir ailenin cenazesine katılmak üzere gelen Bakan Bozdağ, Nohutlu Tepe’de bulunan Yozgat Belediyesi Sosyal tesislerinde bir süre dinlendi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Bakan Bozdağ, istişare yaptı

Burada bazı belediye başkanları ile bir araya gelen Bozdağ, Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yapılan istişare toplantısında, Güneş Enerjisi Sistemleri konusu da gündeme geldi.
Yozgat’ta sistemin kurulum çalışmalarının yaygınlaştığının altı çizildi. Bakan Bozdağ, daha sonra Akdağmadeni ilçesine geçerek, cenazeye katılıp, başsağlığı dileğinde bulundu.

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