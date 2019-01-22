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Bağımsız adayların sayısı artıyor

YOZGAT’ta yerel seçimler öncesi bağımsız başkan adayları artış göstermeye başladı.

Bağımsız adayların sayısı artıyor

YOZGAT’ta yerel seçimler öncesi bağımsız başkan adayları artış göstermeye başladı.

22 Ocak 2019 Salı 07:00
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Bağımsız adayların sayısı artıyor

Siyasi partilere aday adaylığı müracaatında bulunan bazı isimler, listelerde yer bulamayınca bağımsız aday oldular. Yozgat il merkezinde belediye başkanlığı yarışına bağımsız olarak Bekir Korkmaz katılırken, Sorgun ilçesinde de Üzeyir Arslan bağımsız adaylığını ilan etti. Üzeyir Arslan'ın daha sonra ise BBP'ye adaylık başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre diğer ilçelerden de bağımsız adaylar çıkabileceği öğrenildi. Özellikle AK Parti’nin listesini açıklamasının ardından tekrar aday gösterilmeyen isimlerin yanı sıra, siyasi dengelerin değişeceğini düşünen siyasetçilerin de bağımsız olarak yarışa girebileceği belirtildi. Yerköy, Saraykent, Kadışehri ve Çekerek ilçesinde bağımsız adaylar çıkması da bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.01.2019 16:37
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