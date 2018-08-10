BAĞIMSIZ ADAYI KUTLADI

Yozgat Milletvekili Ali Keven, meclis çalışmaları dışındaki zamanını Yozgat’ta geçirerek ilçe ve beldelere ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki akşam Meydan Yeri Caddesi’ndeki esnaflarla bir araya gelen milletvekili Keven, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Yozgat Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan eden esnaf Davut Bayram’ı da ziyaret eden Milletvekili Keven, Bayram’a başarı temennisinde bulundu. Milletvekili Keven, “Yozgat için kendisinde sorumluluk hisseden ve görev alma ihtiyacı duyan Davut kardeşimizi kutluyorum, hakkında hayırlısı olsun” dedi. Milletvekili Keven, Yozgat’ın aciliyeti olan sorun ve sıkıntılarını meclis çatısı altında, ilk günkü mesaisinden bu tarafa dile getirdiğini hatırlatarak, “Bundan sonra da yine sizlerin içinde olacağım ve meclisimizde Yozgat için neler yapılması gerekiyorsa yapacağım” şeklinde konuştu.



