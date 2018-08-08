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Bağımsız adaya ziyaret

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan eden Davut Bayram’a Belediye Başkanı Kazım Arslan ziyaret gerçekleştirdi.

Bağımsız adaya ziyaret

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan eden Davut Bayram’a Belediye Başkanı Kazım Arslan ziyaret gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Bağımsız adaya ziyaret

Yozgat’ta yerel seçimlere uzun bir süre olmasına karşın, esnaf Davut Bayram Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurmuştu. Belediye Başkan adaylığını ilan eden Davut Bayram’a, Belediye Başkanı Kazım Arslan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Davut Bayram’ı iş yerinde ziyaret eden Başkan Arslan, adaylığını tebrik ederek seçimlerde başarı diledi. Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Davut Bayram da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Arslan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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