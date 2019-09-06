Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi

YOZGAT Belediye Meclisinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı’nın vefatı nedeniyle Muhsin Yıldırım görev aldı.

Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi

YOZGAT Belediye Meclisinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı’nın vefatı nedeniyle Muhsin Yıldırım görev aldı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi

MHP’li Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı geçtiğimiz ay kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. Bacanlı’nın vefatı neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Bacanlı’nın yerine MHP’li Muhsin Yıldırım Belediye Meclisinde görev aldı.
Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Topuz, toplantı öncesi tüm üyeleri Bacanlı için Fatiha okumaya davet etti. Toplantının sonunda da tüm meclis üyeleri Bacanlı’yı kabri başında ziyaret ederek dualar okudu. Belediye Meclisinde ise temizlik işleri için araç alımı ve imar plan tadilatları görüşülerek toplantı son buldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP’den kurum ziyaretleri
MHP’den kurum ziyaretleri
Faturaları Meclise Taşıdı
Faturaları Meclise Taşıdı
Başer'den ziyaretlere devam
Başer'den ziyaretlere devam
Türk Milleti Tarih Yazdı
Türk Milleti Tarih Yazdı
Unutulmaz zafer
Unutulmaz zafer
Tüm mazlumların bayramı
Tüm mazlumların bayramı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim