Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi

MHP’li Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı geçtiğimiz ay kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. Bacanlı’nın vefatı neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Bacanlı’nın yerine MHP’li Muhsin Yıldırım Belediye Meclisinde görev aldı.

Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Topuz, toplantı öncesi tüm üyeleri Bacanlı için Fatiha okumaya davet etti. Toplantının sonunda da tüm meclis üyeleri Bacanlı’yı kabri başında ziyaret ederek dualar okudu. Belediye Meclisinde ise temizlik işleri için araç alımı ve imar plan tadilatları görüşülerek toplantı son buldu.

