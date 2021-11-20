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Babacan, sorun dinledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akdağmadeni ilçe kongresine katılmak üzere Yozgat’a geldi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:00
Babacan, sorun dinledi

Babacan, Akdağmadeni ilçe kongresine katılmadan önce Sorgun ilçesine uğradı. Burada, beraberindeki genel merkez yöneticileri ve Yozgat İl teşkilatı ile birlikte Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Babacan, Yozgat ve Sorgun ile ilgili başta olmak üzere ülke ekonomisine dair bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Yozgat ve Sorgun ilçe teşkilatına nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. Babacan daha sonra Akdağmadeni ilçesine geçerek, partinin ilçe kongresine katıldı. DEVA Partisi Akdağmadeni İlçe Teşkilatı Başkanlığına Selahattin Çopraşık seçildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akdağmadeni ilçe kongresinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Babacan, ‘’Bu kötü yönetim yüzünden önümüzü göremiyoruz. Sisli bir havada araba kullanır gibi… Büyük bir belirsizliğin içinde ülke. Sisli havada nasıl herkes duruyor ve yavaşlıyorsa, yatırımcılar da yavaşlar.  Şu son üç beş senelik sisli havayı silip atacağız ülkemizin üzerinden.  Hep beraber özgür, zengin, iddialı ve itibarlı bir ülkenin yurttaşı olmanın huzurunu yaşayacağız. İnanın az kaldı. Enseyi karartmaya gerek yok” dedi. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, 2019’un başında, akıllarına Merkez Bankası rezervlerinin geldiğini belirten Babacan, ‘’Cayır cayır satılan 130 milyar dolar var ya. Onun yakılmaya başlandığı tarih 1 Ocak 2019. Seçimlerden üç ay önce arka kapıdan Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini satmaya başlıyorlar. Niye? Seçim öncesi oyun şu: ‘Biz ekonomiyi o kadar düzgün yönetiyoruz ki kur belli bir noktada duruyor’ havasını oluşturmak. Yerel seçimler uğruna, bu ülkenin alın teriyle birikmiş milyarlarca doları hiç edilmeye başlanıyor. Bir de utanmadan çıkıp meydanlarda milletle alay ediyorlardı’’ diye konuştu.

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