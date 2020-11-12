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Babacan geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Yozgat’a gelecek.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:38
Babacan geliyor

İl kongrelerinde partilileriyle buluşan Babacan, 22 Kasım Pazar günü yapılacak olan DEVA Partisi Yozgat İl Kongresi’ne de katılacak. DEVA Partisi Yozgat İl Başkanlığı için İsmail Yılmaz’ın tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Deva Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut, Kırşehir İl Konresine teşkilat olarak katıldıklarını, Genel Başkan Ali Babacan'ı Yozgat'a davet ettiklerini bildirdi. Bulut, ''Genel başkanımız Yozgat'a geleceğini söyledi. Bir sorun olmaması halinde kongreye katılacaktır'' dedi.

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Babacan Geliyor
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