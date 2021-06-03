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Babacan geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açılışlar yapmak üzere Cuma günü Yozgat’ın Yerköy ilçesine gelecek.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:52
Babacan geliyor

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Bacan’ın katılımı ile Yerköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirilecektir. Ankara'dan karayolu ile gelecek olan Babacan saat 12.00'da Yerköy ilçesinde karşılanacak. Babacan, Göçerli Köyünde Mehmet Sağlam'a ait Hayvan Tesisinin açılışını yapıp, Cuma Namazını ilçe merkezinde kılacak. 13.45'te Deva Partisi Yerköy İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılacak olan Babacan, burada yapacağı konuşmanın ardından esnaf ziyaretinde bulunacak, akşam saatlerinde ise ilçeden ayrılacak.

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Babacan Geliyor
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