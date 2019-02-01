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Baba ocağından ilan etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, baba evinde Belediye Başkan adayı olduğunu ilan etti.

Baba ocağından ilan etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, baba evinde Belediye Başkan adayı olduğunu ilan etti.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Baba ocağından ilan etti

İYİ Parti Belediye Başkanı Özışık, baba ocağında basın toplantısı yaptı annesinin elini öperek adaylığını açıkladı. Metin Özışık, Yeni Cami Mahallesinde bulunan baba evinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Annesi ve ailesinin katıldığı törende konuşan Özışık, “Burası baba ocağıdır. Burada büyüdük, buradan çıkıp asker olduk, ordumuza ve milletimize hizmet ettik ve tekrar memleketimize döndük” dedi.
Özışık, Yozgatlı şoför bir babanın evladı olarak, her zaman Yozgat sevgisi taşıdığını anlatarak, “TSK’daki görevimi tamamladıktan sonra direk memleketim Yozgat’a yerleşmeye, Aynalı Kahve’de çay içmeye karar verdim” şeklinde konuştu. Özışık, İYİ Parti Belediye Başkan adayı olarak Yozgat’a hizmet arzusu taşıdığını belirterek “Bu yola annem ve ailem olmak üzere beş kişinin garanti oylarıyla yola çıkıyorum. Gerisi Yozgat halkının takdiridir”  ifadelerini kullandı. etin Özışık, seçim sürecinde karargah açmayacağını, diğer adaylarla ilgili kötü söz ve beyanda bulunmayacağını, seçim aracını insanları rahatsız etmeyecek şekilde çalıştıracağını da vurguladı. İYİ Parti adayı Özışık, il başkanlığı görevinden istifasını Kasım ayında genel merkeze sunduğunu da sözlerine ekleyerek, “Ben iyi bir insanım, diğer adaylarla ilgili kötü konuşamam. Seçim kampanyamı elimde not defteriyle tek başıma yürüteceğim. İzin almadan kimsenin dükkan ve hanesine girmeyeceğim” diye konuştu. Özışık, daha sonra annesinin elini öperek dua istedi, mahallesindeki komşularını ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra partilileriyle bir araya geldi.
Haber: Mustafa TEKER

 

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti YozgatMetin Özışık
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