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Ayık, çalışmalarını sürdürüyor

CHP Boğazlıyan Belediye Başkanı Ali Ayık, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ayık, çalışmalarını sürdürüyor

CHP Boğazlıyan Belediye Başkanı Ali Ayık, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Ayık, çalışmalarını sürdürüyor

Başkan Adayı Ayık, partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. ‘Sözümüz var, Boğazlıyan huzur kenti olacak’ diyen CHP adayı Ali Ayık, Boğazlıyan ilçesinin sorunlarını bildiklerini, çözümleri noktasında gerekli çalışmaları yapıp, projeleri hazırladıklarını kaydetti. Ayık, halkın desteği ile göreve gelmeleri halinde projeleri hayata geçirip, sosyal, ekonomik yönden kalkınan, gelişen, huzur şehri bir Boğazlıyan’ın oluşabilmesine yönelik adımlar atacaklarını bildirdi.

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