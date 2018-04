Aydın istişare yaptı

Hacı Kamil Bey restoranda partilileri ile bulaşan Aydın, Türkiye’nin iç politikası, dış politikası, ekonomisi konularındaki görüşlerini paylaştı. Aydın, yaptığı konuşmada her ayın ikinci haftası Genel Merkez divan üyelerinin tamamının cumartesi Pazar üç ili ziyaret ettiğini söyledi. Kendisinin de bu hafta Kırıkkale’den başladığını, Yozgat’a geldiğini ve yarında Kırşehir’e gideceğini belirten Aydın, ‘’Gittiğimiz her yerde, katıldığımız bütün programlarda insanımızın, ülkemizin içinde bulunduğu durumların bir miktar tahlilini yapıyoruz. Ama temelde ülke ve millet olarak içinde bulunmuş olduğumuz insanımızın önemli bir kısmını kaygılandıran sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz onları dile getiremeye çalışıyoruz. Türkiye’nin önemini, Türkiye’nin bütün mazlumların umudu olmasını, olmuş olmasını ve Türkiye’de olan güzel şeylerin aslında bütün insanlık için güzel şeyler olduğunu Türkiye’de olan yanlışların bütün insanlık için yanlış oluğunu özellikle Türkiye’nin lehine olanın mazlumların lehine, aleyhine olanların da mazlumların aleyhine olduğun dile getiriyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunun altını çizen Aydın, gerçekte çevremizde olup biten ne varsa hedef olarak Türkiye’yi seçtiğini ileri sürdü. Aydın, ‘’Biz öteden beri emperyalizm bu gün yer yüzünü yaşanmaz hale getirmenin, istediği ülkenin sınırlarını çizen, istediği ülkenin rejimlerini, yönetimlerini değiştirme hakkını kendinde gören, dünyanın yaklaşık 1 milyar insanını günde bir dolar kazanmaya mahkum eden, kendi milli gelirlerini 50-60 bin dolara yapıp az gelişmiş yada gelişmekte olan ülkeleri 3-5 bin dolara mahkum eden her gün 150 bin insanın açlıktan ölmesine sebebiyet veren, 1 milyardan fazla inşaların içilebilir su kaynaklarından mahrum olmasına neden olan 500 milyon çocuğun okuma yaşına gelmiş olmasına rağmen okuma imkanından mahrum bırakılmasına sebebiyet veren güç onun bu günkü görünen yüzü Amerika İsrail gibi ülkeler. Gerçekte kendi düzenlerinin kendi çarklarının bozulmasını istemedikleri için bu çarkın bu düzenin bozulmasına engel olup gerçekten yeryüzünde adil bir dünyaya vesile olacak olan bir Türkiye’nin olmaması için tıkır tıkır planını yürütüyor’’ diye konuştu.