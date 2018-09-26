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Aydın hazırlıkları başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ligin ikinci haftasında konuk edeceği Aydın PTT maçının hazırlıklarına başladı.

Aydın hazırlıkları başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ligin ikinci haftasında konuk edeceği Aydın PTT maçının hazırlıklarına başladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Aydın hazırlıkları başladı

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışmaların startını veren kırmızı siyahlı ekip Tokat Gençlikspor karşısında alınan galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligin ilk haftasında Tokat Gençlikspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ligin ilk müsabakalarının her zaman zor olduğunu dile getiren Çelik, ‘’İyi bir oyun sonrasında takımız lige galibiyet ile başladı. Bu galibiyet seri haline getirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Pazar günü Aydın PTT takımı ile karşı karşıla geleceğiz. Bu zor müsabakanın hazırlıklarına başladık. İyi bir hazırlık sonrasında Aydın PTT karşısında da galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi. 

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