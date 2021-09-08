Ayçiçeğinde fiyat beklentisi

Keven, Yozgat'ta ile birlikte çevre illerde alternatif ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeği hasadının başladığını, üreticilerin yağlık ayçiçeğini şuan biçtirmesine karşın, taban fiyatın hâlâ belli olmadığını söyledi. Keven, ‘’Bugüne dek Karadeniz Birlik, Trakya Birlik gibi çiftçi kooperatiflerinin piyasa fiyatını belirlediği yağlık ayçiçeğinde bu yıl taban fiyat belirsizliği hâkim. Herkes fiyatın açıklanmasını bekliyor. Ancak Bakanlık konuya gayet Fransız. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye seslenmeyeceğim. Çünkü Bakan Pakdemirli konu 'çiftçi sorunları' olunca bir türlü duymuyor’’ diye konuştu. Keven, yaptığı köy ziyaretlerinde üreticilerin yaygın olarak fiyat tepkisini dile getirdiklerini, şuan çiftçinin hasat ettiği ürünün fiyatının belli olmadığını ancak Tarım ve Orman Bakanı'nın da konuya yabancı olduğunu ileri sürdü. Yağlık ayçiçeği alımında TMO’yu ve Tarım Kredi Kooperatiflerini göreve davet eden Keven, ‘’Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum. Üreticiyi yalnız bırakmayın. TMO 5 litrelik ayçiçeği yağı satabiliyorsa ayçiçeği de alabilir. O koltuklarda 2 milyon çiftçi sayesinde oturuyorsunuz. Üreticinin 7 liraya yakın bir fiyat beklentisi var. Gelin yağlık ayçiçeğini bu yıl üreticiden almaya başlayın. Fiyat istikrarını koruyun. Birlikler fiyat açıklamıyorsa siz açıklayın. Çiftçinin ürettiği ürünü piyasanın insafına terk etmeyin’’ ifadelerini kullandı.