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Avşar kafa karıştırdı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda eski il başkanları Ankara’da bir araya geldi.

Avşar kafa karıştırdı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda eski il başkanları Ankara’da bir araya geldi.

26 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Avşar kafa karıştırdı

Eski il başkanlarından tecrübelerini yeni başkanlarla paylaşması da talep edildi. Toplumda sevilen isimlerin AK Parti kadrolarına kazandırılması konusunda da tecrübeli başkanlardan yardım talep edildi. Yozgat’tan eski il başkanlarından Zekeriya Avşar’ın da davet edilmesi kafa karıştırdı. Avşar’ın Ankara’da toplantı dışında çeşitli temaslarda bulunması, yapılacak olan Yozgat İl Kongresi’nde yeniden aday olabilme olasılığını gündeme taşıdı. Avşar’ın sosyal medya hesabından yaptığı fotoğrafların altına yapılan yorumlarda da bu konuya değinildi. 

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