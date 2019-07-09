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Ataş Köse’yi ziyaret etti

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti.

Ataş Köse’yi ziyaret etti

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti.

09 Temmuz 2019 Salı 19:24
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Ataş Köse’yi ziyaret etti

Başkan Celal Köse’yi ziyaret eden heyet belediye çalışmaları ve Yozgat hakkında Başkan Köse’den bilgiler aldı.
Mustafa Ataş, Köse’ye çalışmalarında başarılar dileyerek, “AK Parti Belediyeciliğinin en güzel eserlerinin Yozgat’ta gerçekleşeceğine inancım tamdır” dedi.

Başkan Köse, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’a tablo hediye ederek ziyaretleri için teşekkür etti.

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