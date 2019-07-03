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Ataman istifa etti

İyi Parti Yozgat İl Başkanı Osman Ataman görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ataman istifa etti

İyi Parti Yozgat İl Başkanı Osman Ataman görevinden istifa ettiğini duyurdu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:01
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Ataman istifa etti

Osman Ataman sağlık sorunlarının artması neticesinde istifa kararı verdiğini belirtti.

Ataman’ın açıklaması şu şekilde:

”Sağlık sorunlarımın  nüksedip artması sonucu kurucusu ve il başkanlığı  görevimi  büyütüp iktidar olma yönünde çalıştığım evladımı  yavrumu onurla taşıdığım İYİ partimin bayrağını alnım açık yüzüm  ak olarak bırakmış bulunmaktayım benden sonra bayrağı devralacak arkadaşların her zaman yanında olacağım yolları açık olsun bütün arkadaşlarıma il ilçe başkan ve yönetimlerime  sonsuz şükranlarımı sunuyorum varsa hakkım helaldir haklarınızı helal edin. Saygılarımla Osman Ataman

 İyi Parti YOZGAT  il başkanı”

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