Ataman istifa etti

Osman Ataman sağlık sorunlarının artması neticesinde istifa kararı verdiğini belirtti.

Ataman’ın açıklaması şu şekilde:

”Sağlık sorunlarımın nüksedip artması sonucu kurucusu ve il başkanlığı görevimi büyütüp iktidar olma yönünde çalıştığım evladımı yavrumu onurla taşıdığım İYİ partimin bayrağını alnım açık yüzüm ak olarak bırakmış bulunmaktayım benden sonra bayrağı devralacak arkadaşların her zaman yanında olacağım yolları açık olsun bütün arkadaşlarıma il ilçe başkan ve yönetimlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum varsa hakkım helaldir haklarınızı helal edin. Saygılarımla Osman Ataman

İyi Parti YOZGAT il başkanı”