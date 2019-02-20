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Ataman başkan oldu

YOZGAT İYİ Parti İl Başkanlığına atama yapıldı.

Ataman başkan oldu

YOZGAT İYİ Parti İl Başkanlığına atama yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Ataman başkan oldu

Partinin kurulu İl Başkanı Metin Özışık, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yozgat Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa etmişti. İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda Başkanlık için Osman Ataman’ı önerdi. Parti genel merkezi tarafından önerilen isim uygun bulunarak, onaylandı. İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Osman Ataman, görevini İl Başkanı olarak devam ettirecek. 

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YOZGAT İYİ Parti İl Başkanlığına Atama Yapıldı.
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