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Aşılanmayı bekliyorlar

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada öğretmenlerin aşı taleplerini gündeme getirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:54
Aşılanmayı bekliyorlar

Keven, ‘’Yaklaşık bir yıl önce tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid19 salgınının etkilediği en önemli alanlardan biri de eğitim alanı oldu. Salgın boyunca eğitimin yüz yüze yapıldığı dönemde eğitim emekçileri maalesef virüse yakalanarak hayatlarını kaybetti. Eğitim-İş sendikasına göre salgın boyunca hayatını kaybeden eğitimci sayısının ne yazık ki 250'yi geçtiği tahmin ediliyor’’ dedi. Keven, ne sağlık emekçileri için ne de eğitim emekçileri için ‘görev şehidi’ tanımının yapılmadığına da dikkat çekerek, ‘’Bunca zahmeti çeken eğitim emekçileri hem aşı olamadı hem de virüsle baş başa bırakıldı. Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta 7 Nisanda yaptığı açıklamada, 1 milyon 259 bin öğretmenden yalnızca yüzde 10'unun aşılandığını söyledi ama bu sayıya rağmen okullar açıldı. Üstelik kapanana kadar geçen iki ayda ise bir gelişme yaşanmadı. Şimdi, daha yeni, öğretmenler için bir aşılama sayısından bahsedilmeye başlandı; o sayı 425 bin. Bunda da sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ayrımı getirdiniz. Öğretmenler için 1 milyon aşıyı bulup getirmek bu kadar zor mu? Branş farkı gözetmeksizin bütün öğretmenler artık aşı istiyor’’ diye konuştu. Keven, yüz yüze eğitimin başlamasından önce Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un her türlü hijyen önlemlerinin alındığını söylediğini, buna karşılık kendilerine her ilçeden yüzlerce şikâyetin geldiğini anlattı. Keven, ‘’Temizlik malzemelerinin çalışanlara aldırıldığından okula sadece 1 adet el temizlime kutusu yerleştirildiğine kadar pek çok şikâyet geldi. Biz bunları Sayın Bakan’a ve Millî Eğitim Müdürlüklerine ilettik ancak bu masraflar için ayrılan bütçenin bu ürünleri karşılayamadığını da zaman zaman öğrendik. Okullarda temizlik malzemesi ve maske temininde sorunlar yaşadığını bir kez daha iletiyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Aşılanmayı Bekliyorlar
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