-Asenalar buluştu

MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay, partisinin Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu ile birlikte düzenlediği toplantıda, hanımlarla sohbet etti. MHP İl Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıya kadınlar katıldı. MHP Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Yozgat’ta MHP’yi ve ülkücü hareketi kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlattıklarını, bunun dışında ise her hafta düzenledikleri halk gününde Yozgatlı hanımlarla buluştuklarını söyledi. Sarıoğlu, “Dün olduğu gibi bugünde liderimizin emrindeyiz. Partimizi ve davamızı Yozgatlı hanımlara aktarmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Zaten Yozgatlının gönlünde çok şükür ülkücü hareketin ayrı bir yeri ve önemi var. Bunun da bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Genel Başkan Nevin Taşlıçay ise 1 Kasım seçimlerinin ardından MHP içinde yaşanan muhalif hareketin kendilerine zaman kaybettirdiğini ancak akabinde çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiğini belirtti. Taşlıçay, MHP Kadın Kolları’nın artık sadece seçimden seçime çalışmadığını da söyleyerek, “Seçimlerin hemen akabinde çalışmalar başlayan bir teşkilatız. Bizden öncede böyleydi ama biz bunu hızlandırdık. Ziyaretimizin ilk durağı Yozgat oldu. Gittiğimiz illerde kadınlarımızla sohbet ediyoruz ve kadınları dinliyoruz. Önümüzdeki süreçte kadınlarımızla çalışarak partimizin iktidarı için mücadele vereceğiz ve Tüm Türkiye’yi dolaşacağız” şeklinde konuştu.