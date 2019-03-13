Arslan, yeni projelerini açıkladı

Arslan, 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adaylığı sürecince açıkladığı projeleri 10 yıl sonra yapma imkanı bulduğunu hatırlattı. Arslan, “Demek ki arada geçen 10 yılda Yozgat’ta bizim yaptığımız gibi büyük projelere imza atılmadı. Bu nedenle Yozgat’a yıllar önce yapılması gereken hizmetleri biz bu gün yapabildik ama artık kaybedecek bir günümüz dahi yok. Hep birlikte Yozgat’ın kaderini 31 Mart akşamı değiştireceğiz” dedi.