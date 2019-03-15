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Arslan sıkı çalışıyor

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arslan sıkı çalışıyor

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Arslan sıkı çalışıyor

Bağımsız aday olarak yola çıkan Başkan Arslan’ı ekibi de gönüllü Yozgatlı insanlardan oluşuyor.
Yozgat’ta bütün mahallelerde ev toplantıları gerçekleştiren Kazım Arslan, halka doğrudan ulaşmayı tercih ediyor.
Önceki akşam Fatih Mahallesi Panorama Evlerinde vatandaşlar ile buluşan Arslan, aday olma süreci ve projelerini halka anlattı.
Yozgat halkının artık iradesine sahip çıktığını ve hor görülmeyi bir kenara attığını belirten Arslan, “Yozgat halkı artık kendi belediye başkanını kendisi seçmek istiyor. Türkiye’yi değil, sadece Yozgat il merkezini yönetecek başkanı Yozgat halkı seçsin istiyor” şeklinde konuştu.
Yeni dönem projelerini de anlatan Arslan, hazırladığı projelerin 2019 yılında hazırlanmadığını hatırlatarak, “Benim Yozgat ile ilgili 1990’lı yıllardan bu yana hazırladığım projelerim var. Bir anda oturup yazılmış, düşünülmüş şeyler değil. İnşallah yeni dönemde bunları da hayata geçirmenin sözünü veriyorum” dedi.

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