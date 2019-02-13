Arslan netleşmedi

Arslan'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile bağımsız aday olacağını açıklayacağı yönünde kamuoyundaki söylentiler sosyal medya hesaplarını meşgül ederken, dün akşam saatlerinde partiden istifa ettiği bilgisi yayıldı. Ancak, parti yönetimi ve Belediye Başkanı Arslan, istifa konusuna açıklık getirmedi. Kazım Arslan'ın bugün adaylığını açıklayacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Seçim Kuruluna son başvuru tarihi olan 19 Şubat Salı gününe kadar da Kazım Arslan'ın herhangi bir açıklama yapılmayacağı da kaydedildi. Kazım Arslan ile ilgili AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının bugün bir açıklama yaparak, kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.