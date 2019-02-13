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KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!
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Arslan netleşmedi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yeniden aday gösterilmemesi sonrasında kamuoyunun 'aday olması' yönündeki beklentileri, İlçe Seçim Kurulu'na resmi başvuru süresine kısa süre kala arttı.  

Arslan netleşmedi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yeniden aday gösterilmemesi sonrasında kamuoyunun 'aday olması' yönündeki beklentileri, İlçe Seçim Kurulu'na resmi başvuru süresine kısa süre kala arttı.  

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Arslan netleşmedi

Arslan'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile bağımsız aday olacağını açıklayacağı yönünde kamuoyundaki söylentiler sosyal medya hesaplarını meşgül ederken, dün akşam saatlerinde partiden istifa ettiği bilgisi yayıldı. Ancak, parti yönetimi ve Belediye Başkanı Arslan, istifa konusuna açıklık getirmedi. Kazım Arslan'ın bugün adaylığını açıklayacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Seçim Kuruluna son başvuru tarihi olan 19 Şubat Salı gününe kadar da Kazım Arslan'ın herhangi bir açıklama yapılmayacağı da kaydedildi. Kazım Arslan ile ilgili AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının bugün bir açıklama yaparak, kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.  

Son Güncelleme: 13.02.2019 09:33
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