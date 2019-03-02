Arslan karargah açtı

BELEDİYE Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Yimpaş AVM önünden yürüyüşle başlayan açılışa çok sayıda Yozgatlı katıldı. Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgat’ın belediye başkanını Yozgat halkının seçeceğini belirterek, Yozgat’ta karşılığı olmayan bir milletvekilinin buna mani olamayacağını ifade etti. Çok sayıda vatandaş açılışta Başkan Arslan ile hatıra fotoğrafı çekindi.