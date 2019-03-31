ARSLAN AMACINA ULAŞTI

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, partisinden yeniden aday gösterilmemesi sonrasında çeşitli partilerden gelen adaylık tekliflerini geri çevirdi. Ancak, son anda 'seçmenlerden, Yozgat halkından yoğun talep geldi, geri çevirmem olmaz' diyerek, bağımsız olarak aday olan Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim yarışında eski partisi AK Parti ile son ana kadar yarıştı. Başkan Arslan, adaylık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanlış bilgilerin verildiğini, bu nedenle de kendisinin yeniden aday gösterilmediğini ileri sürerek, bunun seçim sonuçlarıyla ortaya çıkacağını kaydetmişti. Kazım Arslan, yerel yönetim seçimlerinde topladığı oy ile amacına ulaştı. AK Parti ile son ana kadar yarışan kazım arslan, aldığı oy ile yeniden belediye başkanı seçilemedi ama az bir oy farkı ile ikinci oldu. Kazım arslan, seçim kampanyası süresince yeniden göreve seçilmesi halinde yarım kalan hizmet ve yatırımları tamamlarken, yeni projeleri de hayata geçirmeye yönelik bir kampanya yürüttü.