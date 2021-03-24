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Arıcılara sahip çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin yayımladığı bildiriye dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin taleplerini dinlemesini istedi.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:20
Arıcılara sahip çıktı

Keven, ‘’Ülkemiz 8 milyon arı kovanı ve 114 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Gerek ülke ekonomisine gerek arıcılık yapılan bölgelerde yerel ekonomiye katkıları olan arıcıların talepleri dikkate alınmalıdır’’ dedi. Keven, sözleşmeli arıcılık, varoa mücadelesi, arı ıslahı gibi konularda daha fazla destek olunması gerektiğine vurgu yaparak, 2020 yılında yayımlanan bir kararnameyle arılı kovan destekleme ödemesinde getirilen Birlik üyelik şartının yeniden getirilmesi gerektiğini kaydetti. Keven, ‘’Üretici birliklerine yapılacak destekler ile ülke arıcılığı standartlar üzerine çıkarılmalıdır. 30 kovan altı uygulaması gözden geçirilerek bütün arıcılarımız kayıt altına alınmalıdır. Üretilen balın kalitesini ve gıda güvenliğini denetlemesi adına üretici birliklerine gerekli donanım sağlanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda getirilen önerileri dikkate almasını talep ediyorum” diye konuştu.

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Arıcılara Sahip çıktı
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