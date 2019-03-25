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Arabaşılı seçim çalışması

YOZGAT Bağımız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Meydan Yeri Caddesi’nde seçmene yöresel damak tadı Arabaşı ikramında bulundu.

Arabaşılı seçim çalışması

YOZGAT Bağımız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Meydan Yeri Caddesi’nde seçmene yöresel damak tadı Arabaşı ikramında bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Arabaşılı seçim çalışması

Caddede kurulan masalara seçmenin aileleriyle birlikte ilgisi de yoğun oldu. Arslan, davete katılan vatandaşların elini sıktı, muhabbet etti. Renkli görüntü ve diyalogların oluştuğu etkinlikte Arslan, bazı vatandaşların ‘Yozgat’ın Arslan Kazım Arslan’ sloganı ile karşılandı. İlginin yüksek olmasından bir hayli memnun olan Arslan, katılımlarından ötürü tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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