Arabaşılı seçim çalışması

Caddede kurulan masalara seçmenin aileleriyle birlikte ilgisi de yoğun oldu. Arslan, davete katılan vatandaşların elini sıktı, muhabbet etti. Renkli görüntü ve diyalogların oluştuğu etkinlikte Arslan, bazı vatandaşların ‘Yozgat’ın Arslan Kazım Arslan’ sloganı ile karşılandı. İlginin yüksek olmasından bir hayli memnun olan Arslan, katılımlarından ötürü tüm vatandaşlara teşekkür etti.