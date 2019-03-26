Anketlerde öndeyiz!

Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları ve anketlerde önde olduklarının belirten Arslan, Yozgat seçmeninin dayatma adaylara değil kendi adayına sahip çıkacağını, millet iradesine kimsenin pranga vuramayacağını söyledi. Yapılamaya çalışan baskı politikasının Yozgatlı seçmen üzerinde hiçbir zaman etki etmediğini 31 Mart günüde etki etmeyeceğine vurgu yapan Arslan, “Yapılan baskı ve tehditler Yozgatlı seçmeni hiçbir zaman etkilemez. İnsanların gönlüne zorla girilmez. Demokrasi insanların hür iradesi ile olur. Şu adayı desteklersen sana şunu yaparız bunu yaparız şeklindeki ifadeler gönül kazanmak değil aksine gönül kırmaktır” dedi.