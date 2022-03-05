Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ankara'da ziyaret

Yozgat Şefaatli İlçe Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Ankara' da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:33
Ankara'da ziyaret

Karaca Ankara'da MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'i, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'i ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal'ı ziyaret etti. Ziyarette Karaca'ya, AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir ve MHP Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi eşlik etti. Karaca, "Şefaatli ilçesine göstermiş oldukları ilgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı sayın milletvekillerimize ve sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Son Güncelleme: 04.03.2022 19:39
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretAnkaraMüjdatKaracaBelediyebaşkanışefaatliYusufbaşerSeçimİşleriBaşkanYardımcısıMilletvekiliAkpartiHaberCumartesiMartIlerigazetesiYozgatAnkarada Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başer’e yeni görev
Başer’e yeni görev
‘Esnaf iş arar hale geldi’
‘Esnaf iş arar hale geldi’
BAŞER'E ZİYARET
BAŞER'E ZİYARET
AK PARTİ’DEN 28 ŞUBAT’A TEPKİ
AK PARTİ’DEN 28 ŞUBAT’A TEPKİ
‘Sanayide en üst seviyede olmalıyız’
‘Sanayide en üst seviyede olmalıyız’
Gençleri bilgilendirdi
Gençleri bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim