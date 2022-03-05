Ankara'da ziyaret

Karaca Ankara'da MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'i, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'i ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal'ı ziyaret etti. Ziyarette Karaca'ya, AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir ve MHP Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi eşlik etti. Karaca, "Şefaatli ilçesine göstermiş oldukları ilgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı sayın milletvekillerimize ve sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum" dedi.