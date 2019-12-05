Anadolu’dan iktidara koşacağız

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve İzmir Milletvekili Tacettin Bayındır, Yozgat İl Örgütünde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda partililerine ve vekillere hitap eden CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda vekillerin Yozgat’ta olduğunu, CHP’ye oy vermeyen, CHP’den farklı düşünen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve Yozgat halkını ziyaret edeceklerini söyledi. İl Başkanı Yaşar, “Yozgat’ın sorunlarıyla ilgili genel başkanımıza rapor sunacaklar. Akabinde ise genel başkanımız da ilimizi ziyaret edecekler” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, daha önceki ziyaretlerinde Yozgat ile ilgili yaptığı tespiti açıklayarak, “Yozgat’ta uzun yıllardan beri AK Parti çok önemli sayıda vekil çıkarmış, belediyeleri kazanmış, tüm seçimlerde Yozgat’ta her türlü mükafatı almış. Ancak burada iş yapan ticaret erbabı, asgari ücretli ve halkı dinlediğimizde de verdikleri oyun karşılığını alamayan, ihmal edilmiş, önemsenmemiş, her biri ihmal edilmiş bir Yozgat ile karşı karşıya olduğumuzu gördük” diye konuştu. Milletvekili Emre, Yozgat’ın sorunlarını çözmek, yeniden üretim ekonomisine geçmek, Yozgat’ı ve Türkiye’yi kalkındırmak için iktidar olmak zorunda olduklarını ve bunu başaracaklarını belirtti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise sorunları yerinde görüp, tespit ettiklerini ifade ederek, son seçimlerde Türkiye ekonomisinin yüzde 60’ını oluşturan şehirlerin yönetiminin CHP’ye geçtiğini hatırlatarak, “Önümüzdeki ilk seçimde CHP’nin iktidara geleceğini görüyor ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. İktidara gelmeden bu sorunların tespiti yapıp, iktidara geldikten sonra hiç zaman kaybetmeden Yozgat’ın sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüme kavuşturma amacı taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayındır ise 37 yıldır aktif siyaset yaptığını ve CHP’nin iktidara bu kadar yakın olduğu başka bir dönem daha görmediğini vurguladı. Milletvekili Bayındır, “Adım kadar eminim ki 2023 yılında CHP iktidar olacak” dedi. Bayındır, Türkiye’de işsizlik nedeniyle evladın babayla kavgalı duruma geldiği bir ülke haline gelindiğinin altını çizdi.

CİDDİ GÖÇ VERİYORUZ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarın Yozgat’ı 6 vekil ile devraldığını, bugün 4’e indiğini, 2002’de 685 bin nüfusu olan Yozgat’ın bugün 425 bin civarına düştüğünü ve ciddi göç verdiğini hatırlattı. Keven, iktidarın açacakları cezaevini fabrika olarak gören bir anlayışa sahip olduklarını söyledi. Keven, “Cezaevi açıyoruz diyorlar ve orası bir fabrika diyorlar. Oysa mevcut fabrikalarımızı sattılar ve kapattılar. Yozgat’ın çok acil bir biçimde yeni bir ekonomik kalkınma yol haritasına ihtiyacı var” şeklinde konuştu. Keven, iktidar vekilleri ve bakanlarının Yozgat’ta bürokrasiyle buluşup gittiğini, halk ile hiçbir ilişki kurmadıklarını da iddia ederek, “Vatandaşın dünyası ayrı, onlarınki ayrı” ifadelerini kullandı. Keven, "Yozgat'ın geniş kapsamlı bir kalkınma planına acil ihtiyacı var. Yozgat'ı göç veren il konumundan çıkartmak istenildiğinde başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. Yozgat'ın tarımını, çiftçisini, kokulu mercimeğini ileriye taşımalıyız. Boğazlıyan'ın Cavlak kaplıcalarını, şekerpancarını, Sorgun'un madenlerini, termal suyunu, Aydıncık bahçe tarımını, Kazankaya Kanyonu'nu, Sarıkaya Roma Hamamı'nı, turizmini, Kadışehri Kabalı meyveciliğini, Akdağ ormanlarını, balını, madenini, turizm kaynaklarımızı, Çayıralan'ın balını, Yerköy'ün, Sekili'nin kavununu karpuzunu, Şefaatli Karanlıkdere üzümünü ve ilimizin yüzlerce potansiyelini acil desteklemeli ve canlandırmalıyız" dedi. CHP heyeti toplantının ardından ilçe ve il merkezinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

