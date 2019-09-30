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Anadolu yoksullaşıyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu yoksulluk verilerini değerlendirirken, ‘Anadolu yoksullaşıyor’ uyarısında bulundu.

Anadolu yoksullaşıyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu yoksulluk verilerini değerlendirirken, ‘Anadolu yoksullaşıyor’ uyarısında bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Anadolu yoksullaşıyor

Keven, “Yozgat, Sivas ve Kayseri illerini içine alan TR72 bölgesinde 2017 yılında 6 bin 999 lira olan yoksulluk sınırı 2018 yılı için 8 bin 430 liraya yükselmiştir. Yani hayat pahalılığı durmadan yükseliyor. TÜİK’in kriterlerine göre yoksul olan kişi sayısı 2017 yılında 173 bin kişiden 2018 yılında 271 bin kişiye yükselmiştir. Yoksulluk oranı da yüzde 7,3’ten yüzde 11,4’e yükselmiştir. Bu açıklanan veriler çok vahim bir duruma işaret ediyor” dedi. Yaşanan ekonomik krizin işsizliği ve yoksulluğu artırdığını bunu siyaset için değil toplumsal bir yaraya dikkat çekmek için söylediğini belirten Keven, seçimlerden sonraki süreçte Yozgat için Yozgatlı hemşehrileri için ilgili yerlere seslerini duyurmak için çabaladığını hatırlattı. Keven, ‘’Çiftçi olsun, esnaf olsun, işçisi işsizi yüzbinlerce mağdur insanın sesini duyurmaya çalışan Yozgatlının sesi olmak için uğraşıyorum. Çünkü Yozgat işsiz ve devamlı göç veriyor. Çünkü başlıca geçim kaynağı tarım olan Yozgat’ta çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamamaktan dertli, borçlarını ödeyemiyorlar. Ülkenin kaynaklarını betona, faize ve zırhlı makam araçlarına yatıran bu zihniyet Yozgat’a yoksullaşmadan ve göçten başka bir şey sunmadı. Çiftçinin borçlarını bile ertelemiyorlar. Borçları ertelenmezse haciz gelecek diyoruz duymazdan geliyorlar. ÖTV’siz mazot verin, uzun vadeli tohum verin yoksa tarlalarını ekemeyecekler diyoruz duymazdan geliyorlar’’ diye konuştu.  Milletvekili Keven, Yozgat’ın acilen yatırımda öncelikli iller kapsamına alınması gerektiğini de bildirdi. Keven, ‘’Teşvik bölgesi 5. Bölgeden 6. Bölgeye alınmalıdır. Yozgat için Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında acil eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Siyasi iktidar bu sorunları görmezden gelmeye devam ederse TÜİK’in açıkladığı yoksullaşma verilerinin daha kötü bir hal alacağı hepimizce malum. Yozgat’ın getirildiği bu noktayı halkımızın takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiYozgat Milletvekili Ali KevenTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
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