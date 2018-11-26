Amasya ve Bolu’ya Yozgatlı aday

Yerköy ilçesinden olan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, yeniden aday gösterildi. Çayıralanlı olduğu bildirilen Fatih Metin de Bolu Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve Bakan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getiren Fatih Metin'in, bütün deneyimini ve çalışkanlığını Bolu'ya aktararak büyük bir kazanım sağlayacağı kaydedildi.