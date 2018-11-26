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Amasya ve Bolu’ya Yozgatlı aday

AK Parti tarafından açıklanan belediye başkanları arasında iki Yozgat kökenli adayın da ismine yer verildi.

Amasya ve Bolu’ya Yozgatlı aday

AK Parti tarafından açıklanan belediye başkanları arasında iki Yozgat kökenli adayın da ismine yer verildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:40
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Amasya ve Bolu’ya Yozgatlı aday

Yerköy ilçesinden olan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, yeniden aday gösterildi. Çayıralanlı olduğu bildirilen Fatih Metin de Bolu Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve Bakan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getiren Fatih Metin'in, bütün deneyimini ve çalışkanlığını Bolu'ya aktararak büyük bir kazanım sağlayacağı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Amasya Ve Bolu’ya Yozgatlı Aday
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