Almanya'ya teşekkür ziyareti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Yurtdışı SKM Başkan Mustafa Yeneroğlu ve önceki dönem yurtdışından sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’den oluşan heyet, Ak Parti Yurtdışı teşkilatlarına ve STK’lara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Almanya’da yapılan toplantıya Avrupa’da örgütlü tüm teşkilat üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Büyük katılımın olduğu toplantıda selamlama ve açılış konuşmasını yapan Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer “24 Haziran seçimlerinde her türlü engele rağmen akın akın oy vermeye gelerek, tarih yazan Türkiye sevdalısı kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum.” Dedi.

Başer konuşmasında “Kardeşlerim sizler, 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmadınız, ‘durmak yok yola devam’ dediniz. ‘Bu şarkı burada bitmez’ dediniz.

Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik.

Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız, ülkemize hep birlikte çağ atlattık.

Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız.

Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk.

Sizler 2015 seçimlerinde, özellikle 1 Kasım’da yanımızdaydınız, ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik.

Ülkemizin, gelecek asrının, belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz.

Ak Parti’nin 16 yıllık kutlu yolculuğunda, vatan, millet mücadelesinde sizler hep yanımızdaydınız. Rabbim sizlerden razı olsun” dedi.

Konuşmasında, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye’nin adeta küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayan Milletvekili Başer “ Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle Türkiye’nin temelleri yeniden atıyoruz, Yeni Türkiye’nin şahlanışını, muhteşem yürüyüşünü hiçbir güç artık durduramayacaktır.” Dedi.

Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyen şer odakların dolar kuruyla, ekonomik yaptırımlarla, ülkemizin istikrarını sarsmaya çalıştıklarını belirterek konuşmasına devam eden Başer “artık IMF’den buyruk alan, emirlerine amade bir Türkiye yok, Onlar ne kadar çalışırsa çalışsın biz çıktığımız yoldan asla dönmeyeceğiz, Bin yıllık şanlı tarihe sahip Türk Milleti gerekirse yeni Çanakkale zaferleri yazacak ama asla teslim olmayacak, Türkiye üzerine oynanan oyunları, ekonomik tezgahları yerle bir edecektir” dedi.

Konuşmasında gurbette elde birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Başer “Türkiye’den gelmiş olan herkesin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın ortak değerler etrafında birleşmesinin zamanı gelmiştir.

Bu birliktelik herkesin faydasınadır, herkesin çıkarınadır. Bizleri küçük gruplar halinde tutarak hakkımızı, hukukumuzu kolayca çiğneyenler, karşılarında tek yürek, tek beden olmuş bir Türk toplumu gördüklerinde, emin olun çok farklı davranacaklardır. Dedi.

Seçim değerlendirmesinin ve gelecek seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantı sonrasında Ak Parti heyeti Almanya’da kurulu bulunan STK’ları, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Avrupa TÜMSİAD’ı ziyaret ederek Türkiye’ye döndü.