Ali Keven tepki gösterdi

CHP Yozgat Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Ali Keven Yozgat’ta okul müdürlerinin ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün AK Parti milletvekili ve AK Parti il başkanıyla buluşturulmasına tepki gösterdi.

Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın eğitim sorunlarının siyasi bağnazlığa kurban edildiğini söyledi.

Yıllardır lise ve üniversite sınavlarında başarılı iller arasına giremediğimizi hatırlatan Keven, bu durumun birçok nedeni olduğunu da ilave etti.

Okul binalarının yeni olmasının tek başına eğitim kalitesini yükseltmediğini belirten Keven,

“Liyakatli ve akademik yönden başarılı eğitimcilerin idareci olması gerekirken ne yazık ki yandaş sendika olarak gördükleri Eğitim-Bir-Sen ağırlıklı bir müdür atama tablosu karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okulların idarecileri siyaseten yakınsa tercih ediliyor” dedi.

Milletvekili Keven, “Bunun en bariz örneğini geçtiğimiz günlerde Eğitim-Bir-Sen’in elbette kendi referanslarıyla atanmasına vesile olduğu okul müdürlerini ve İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte kamu çalışanlarını AKP Milletvekili Yusuf Başer, AKP İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı’nı bir lisenin salonunda buluşturması idi” şeklinde konuştu.

Keven, 17 yıldır Yozgat’ın eğitimdeki başarı sıralamasını ilk 10’a sokamayan ve eğitimin sorunlarını değerlendirdiğini iddia eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu iddia etti.

Keven, “Soruyorum bu ilin eğitim sorunları sadece AKP milletvekili ve yöneticileri ile mi değerlendiriliyor? İlgili sendika sadece kendi üyeleriyle hangi partinin milletvekilini ağırlıyorsa ağırlar bu elbette kimseyi ilgilendirmez. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin okul müdürleri bir siyasi partiye ve onun gücünden yararlanan sendikaya malzeme yapılıyorsa buna dur demek zorundayız. Bu devlet parti devleti değildir, kabile devleti ise hiç değildir!” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta eğitim sorunlarının değerlendirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü işaret eden Keven,

“Yozgat’ın eğitim sorunlarını ele almaksa amaç buna öncülük etmesi gereken İl Milli Eğitim Müdürü değil midir? Neden siyasetten uzak, geniş kapsamlı ve üniversitenin ilgili bölümlerini de içine alan bir değerlendirme toplantısı yapılamıyor?” eleştirisini yöneltti.

Siyasi referanslarla eğitimin sağlıklı değerlendirilemeyeceğinin 17 yıldır halen anlaşılamadığını vurgulayan Keven,

“Yozgat’a yazık ediyorsunuz! Yozgat’ta yıllardır çözülemeyen göç sorunu gibi tarım, sağlık, eğitim, İŞKUR’un istihdamları gibi birçok sorun da siyasi bağnazlığa kurban ediliyor” ifadelerini kullandı.

Ali Keven, usulsüz atamayla ilgili bir iddiada da bulunarak,

“Örneğin Sorgun’da Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Doğan’ın henüz aday öğretmen olan kızını deneyimli öğretmenlerin çalışması gereken Bilim Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) ataması gibi. Bu yüzlerce deneyimli öğretmenlerimizin olduğu bir yerde şikâyetlere sebep oluyor. Milli eğitim sistemimiz ne yazık ki siyasete kurban ediliyor” diyerek açıklamasını sonlandırdı.