Ali Keven sordu

Milletvekili Ali Keven, her yıl dini bayramlarda şehit ailelerine yapılan bayram yardımının bu sene kurban bayramında eksik ödeneceğine dair bir takım sıkıntıların kendisine iletildiğini belirtti.

Keven, “Bu bayram neden böyle uygulandığı hakkında bir bilgilendirme yapılmasını rica ediyorum. Eğer böyle bir yardım kesintisi varsa çok vahim bir durum. Devlet makam araçlarından esirgediği tasarrufu şehit ailelerine yapılan bayram yardımını eksilterek yapıyorsa bu asla kabul edilemez” dedi.

Milletvekili Keven, bu durumun ödenek eksikliğinden dolayı yapılan tasarruf tedbiri olup olmadığının açıklığa kavuşmasını talep ederek,

“Konunun Yozgat Valiliği tarafından açıklanıp şehit ailelerinin aydınlatılmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.