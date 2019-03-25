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Alanda coştular

YOZGAT MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Şahlanış Gecesi’nde ülkücüler tek yumruk oldu.

Alanda coştular

YOZGAT MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Şahlanış Gecesi’nde ülkücüler tek yumruk oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Alanda coştular

Cumhuriyet Alanında düzenlenen Ahmet Şafak konserinde ülkücüler ülkü tazeleyerek, moral ve motivasyonlarını güçlendirdi. Ünlü sanatçının şarkılarına bozkurt yaparak eşlik eden gençler, Yozgat’ta 16 yıldır devam eden sürecin de değişeceğinin sinyalini vermeye çalıştı. Yozgat’ta seçime sayılı günler kala safların netleşmeye başladığını belirten MHP Yozgat Belediye Başkanı Mehmet Erdemir, Ülkücü ve milliyetçi seçmenin son virajda üç hilale yeniden sahip çıktığını, kırgınlık duyan bazı isimlerin de MHP saflarında yerini aldıklarını söyledi. MHP’nin genç Milletvekili Ethem Sedef de Yozgat gençliğini yeniden Üç hilalin altına davet etti. 

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