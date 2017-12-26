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Akşener’in programı netleşti

ÇARŞAMBA günü partisinin Yozgat il binasının açılışına katılacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in programı netleşti.

Akşener’in programı netleşti

ÇARŞAMBA günü partisinin Yozgat il binasının açılışına katılacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in programı netleşti.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Akşener’in programı netleşti

Yozgat İl Başkanı Metin Özışık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akşener, partililer tarafından saat 11.30’da Yerköy girişinde karşılanacak.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firma ziyaretlerinin ardından Yozgat’a gelecek olan Akşener, saat 12.30’da Celal Atik Spor Salonu arkasında bulunan İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı hizmet binasının açılışını yapacak.
Akşener, saat 13.00-14.30 arasında esnaf ziyaretinde bulunacak.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:40
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