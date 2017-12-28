Akşener, Yozgatlılarla buluştu

Akşener, partisinin il binasının açılış töreninde Yozgatlı vatandaşlara hitap etti. Yerköy ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, Saray’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaları da ziyaret etti. Şeyhzade Caddesi’nde il binası önünde Yozgatlı vatandaşlara hitap eden Akşener’e kadınların ilgisi yoğun oldu.

Yozgat’tan istatistiksel olarak saat başı 1 kişinin göçtüğünü söyleyen Akşener, “En büyük yatırımınız da cezaevi inşaatı” dedi.

Akşener, Yozgat Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a da yüklenerek,

“Meclis oturumlarını yönettiğim dönemde, Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili kürsüde gözleri yaşara yaşara ‘hoca efendi, hoca efendi’ deyişini hatırlıyorum” diye konuştu.

Yozgat’ın terörle mücadelede en fazla şehit veren illerden olduğunu, buna karşın yıllardır hak ettiği yatırım ve desteği alamadığını belirten Meral Akşener, Yozgatlı seçmenin yıllardır aynı partiye sınırsız destek sunmasına da dikkat çekti. Akşener, “Siz burada başka partilere de şans verseniz, onlar size bu muameleyi yapamaz. O zaman görürsünüz kalkınma ve gelişmeyi. Mesela ben 4 vekilin en az 2 tanesini istiyorum. Belediye seçimlerinde desteklerinizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

İl binasının açılışının ardından esnaf turu yapan Akşener, ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.



