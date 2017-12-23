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Akşener Yozgat’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 27 Aralık Çarşamba günü Yozgat’a geleceği bildirildi.

Akşener Yozgat’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 27 Aralık Çarşamba günü Yozgat’a geleceği bildirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Akşener Yozgat’a geliyor

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Meral Akşener’in Çarşamba günü partisinin Yozgat il teşkilatı hizmet binası açılışını gerçekleştireceğini belirtti.
Yozgat’ta ilçelerle birlikte teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden İl Başkanı Metin Özışık, Şeyhzade Caddesi’nde bulunan il teşkilatı binasının açılışına tüm Yozgat halkını davet ettiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 22.12.2017 18:48
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