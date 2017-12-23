Akşener Yozgat’a geliyor

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Meral Akşener’in Çarşamba günü partisinin Yozgat il teşkilatı hizmet binası açılışını gerçekleştireceğini belirtti.
Yozgat’ta ilçelerle birlikte teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden İl Başkanı Metin Özışık, Şeyhzade Caddesi’nde bulunan il teşkilatı binasının açılışına tüm Yozgat halkını davet ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Meral Akşener’in Çarşamba günü partisinin Yozgat il teşkilatı hizmet binası açılışını gerçekleştireceğini belirtti.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol