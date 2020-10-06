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Akşener, Yozgat’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başlattığı yurt gezileri kapsamında hafta sonunda Yozgat’a gelip, Yerköy ve Sorgun ilçelerinde de halkın sorunlarını dinleyecek.

06 Ekim 2020 Salı 00:58
Akşener, Yozgat’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonunda Yozgat ziyaretinde bulunacak. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığından verilen bilgiye göre, Cumartesi günü saat 12.30'da Yerköy ilçesine gelecek olan Akşener, esnafı gezip, belediye başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yozgat'a geçerek, bir süre dinlenecek. Akşener, saat 15.15'te Sorgun ilçesine geçerek, burada da esnafı gezip, akşam saatlerinde Yozgat'a gelerek saat 17.00'dan itibaren esnafı gezecek, Galata Çamlık Otel'de teşkilat mensuplarıyla toplantı yapacak. Aynı gün gece tekrar Ankara'ya hareket edecek.

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